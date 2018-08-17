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В Воронеже начали проверять качество свежеуложенного асфальта
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В Воронеже начали проверять качество свежеуложенного асфальта 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Без нарушений, по словам чиновников, дорожный ремонт не обходится.
В Воронеже приступили к проверке уложенного асфальта. Пробы верхнего слоя покрытия, так называемых кернов, берут на всех недавно отремонтированных дорогах. По нормативам, на каждые 7 тыс. квадратных метров проезжей части необходимо вырезать три такие своеобразные шайбы.
На улице Степана Разина их понадобится 18. Проверяющие смотрят на толщину керна — тут она 6 сантиметров, это норма. Каждое отверстие нумеруют — позже подрядчик должен будет залатать дыры. Также дорожные лаборанты проверяют качество разметки. Она должна быть яркой и светоотражающей. Без нарушений, по словам чиновников, дорожный ремонт не обходится. Чаще всего рабочие не выставляют знаки и не убирают мусор. Из более серьёзных претензий — несоблюдение ширины дороги. Так, на улице Одесской подрядчику за собственный счёт фрезеровать уже уложенный асфальт и заново его укладывать.
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