В Воронеже начали проверять качество свежеуложенного асфальта

Без нарушений, по словам чиновников, дорожный ремонт не обходится.

В Воронеже приступили к проверке уложенного асфальта. Пробы верхнего слоя покрытия, так называемых кернов, берут на всех недавно отремонтированных дорогах. По нормативам, на каждые 7 тыс. квадратных метров проезжей части необходимо вырезать три такие своеобразные шайбы.

На улице Степана Разина их понадобится 18. Проверяющие смотрят на толщину керна — тут она 6 сантиметров, это норма. Каждое отверстие нумеруют — позже подрядчик должен будет залатать дыры. Также дорожные лаборанты проверяют качество разметки. Она должна быть яркой и светоотражающей. Без нарушений, по словам чиновников, дорожный ремонт не обходится. Чаще всего рабочие не выставляют знаки и не убирают мусор. Из более серьёзных претензий — несоблюдение ширины дороги. Так, на улице Одесской подрядчику за собственный счёт фрезеровать уже уложенный асфальт и заново его укладывать.