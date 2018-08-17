В Подмосковье сотрудники ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. провели акцию «Островок безопасности — 2018»

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу совместно с членом Общественного совета Яной Борисенко в рамках Единого дня детской безопасности провели акцию «Островок безопасности — 2018» в летнем лагере «Литвиново». В мероприятии приняли участие более 200 детей.

Цель акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Стражи порядка рассказали юным участникам дорожного движения о том, где и как можно переходить проезжую часть, почему опасно нарушать Правила дорожного движения, напомнили о том, что нерегулируемые пешеходные переходы — зона повышенного внимания, рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Дети показали свои знания ПДД, ответив правильно на вопросы полицейских.

Заключительной частью мероприятие стал показ служебного транспорта. Дети смогли посидеть в салоне автомобиля, примерить фуражку стража порядка. В завершение акции сотрудники полиции пожелали ребятам провести каникулы весело и с пользой, а также призвали школьников соблюдать Правила дорожного движения.