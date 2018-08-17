Ещё
В Подмосковье сотрудники ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. провели акцию «Островок безопасности — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье сотрудники ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. провели акцию «Островок безопасности — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу совместно с членом Общественного совета Яной Борисенко в рамках Единого дня детской безопасности провели акцию «Островок безопасности — 2018» в летнем лагере «Литвиново». В мероприятии приняли участие более 200 детей.
Цель акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Стражи порядка рассказали юным участникам дорожного движения о том, где и как можно переходить проезжую часть, почему опасно нарушать Правила дорожного движения, напомнили о том, что нерегулируемые пешеходные переходы — зона повышенного внимания, рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Дети показали свои знания ПДД, ответив правильно на вопросы полицейских.
Заключительной частью мероприятие стал показ служебного транспорта. Дети смогли посидеть в салоне автомобиля, примерить фуражку стража порядка. В завершение акции сотрудники полиции пожелали ребятам провести каникулы весело и с пользой, а также призвали школьников соблюдать Правила дорожного движения.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В московском регионе проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов недолива топлива на автозаправочных станциях В адрес УМВД России по Калужской области поступило благодарственное письмо от жителя областного центра В Томске полицейские используют новые формы доведения информации для граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетели цены на бензин
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Водителей лишают прав из-за болтов12
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда
УАЗ пытается воскресить проект 3170
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение