Проспект Молодежный встал в пробку из-за непостроенного виадука в Петряевке

— Новая дорожная развязка, которая должна была как-то снять нагрузку с петряевского переезда, не сработала, — рассказал наш мобильный корреспондент Виктор Ворошиловъ. — Обе полосы заняты. Выезд из города встал. Причем задолго до переезда!

Пробка растянулась примерно на 1,5 км и начиналась где-то от перекрестка проспекта Молодежного и улицы Дегтярева.

— Стоим. Но мне ведь не через переезд надо, а в аэропорт, — посетовал Виктор. — Так можно и на самолёт опоздать. Вот если бы сделали дорожную развязку, как обещали изначально, — с путепроводом над железнодорожными путями — было бы намного удобнее.

На самолет Виктор успел, но пришлось понервничать. Неизвестно, сколько времени заняло бы стояние в пробке.

Построить многоуровневую развязку в районе железнодорожной станции Петряевка обещали нижегородцам еще в 2014 году, когда шло активное обсуждение проекта реконструкции Молодежного проспекта, который должен был стать основной дорогой в аэропорт Стригино. Однако потом как-то неожиданно развязка исчезла из проекта. В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области нам пояснили, когда и при каких условиях может быть построен путепровод в районе станции Петряевка.

Также Виктор Ворошиловъ обратил внимание еще на отсутствие разворота на подъезде к виадуку:

— На проспекте Молодежном сделали расширение дороги. Там очень широкая разделительная полоса и там сделал всего лишь один разворот — только для тех, кто едет из аэропорта в Дзержинск. А для тех, кто едет по проспекту Молодежному из Нижнего Новгорода, вообще, разворота нет. То есть если люди встали в пробку, посмотрели на часы и решили развернуться, то им придется либо продолжать стоять в пробке, либо нарушать правила и пересекать сплошные полосы.

Редакция отправила запрос в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с просьбой прояснить — по какой причине не был сделан разворот и будет ли он организован в перспективе.