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Водителя троллейбуса уволили из-за судимости за пост во «ВКонтакте»
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Водителя троллейбуса уволили из-за судимости за пост во «ВКонтакте» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Санкт-Петербургский Горэлектротранс уволил водителя троллейбуса Дину Гарину из-за судимости за экстремистский пост во «ВКонтакте». Об этом сообщает TJ со ссылкой на адвоката девушки.
Юрист международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов заявил, что у руководства Горэлектротранса не было претензий к Гариной по работе и дисциплине. Девушку уволили по статье 83 Трудового кодекса, которая подразумевает прекращение договора по не зависящим от воли сторон причинам.
Черкасов отметил, что Гарина потеряла работу из-за заключения полицейских «о невозможности допуска лица к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».
«В заключении МВД не дается обоснования, как могла быть связана работа водителя троллейбуса Гариной с «обеспечением транспортной безопасности». Полагаю, что в трудовом договоре Гариной эта обязанность не прописана. Обеспечением транспортной безопасности должны заниматься определенные должностные лица», — отметил адвокат. Он также добавил, что планирует обжаловать обоснования для увольнения девушки в суде.
В марте 2016 года Гарина получила полтора года условно за пост во «ВКонтакте». Девушка осудили за текст, посвященный гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. Суд разглядел в сообщении интернет-призывы к экстремистской деятельности и возбуждение розни по национальному признаку.
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