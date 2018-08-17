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Штайнер: Сотрудничество Sauber и Ferrari не угрожает Haas
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Штайнер: Сотрудничество Sauber и Ferrari не угрожает Haas 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
В этом году Sauber упрочила сотрудничество с Ferrari — помимо использования итальянских моторов, титульным спонсором команды стала компания Alfa Romeo, входящая в концерн Fiat Chrysler Automobiles, а бывший главный конструктор Скудерии Симоне Реста стал техническим директором швейцарской команды. Столь плотное партнёрство могло насторожить Haas, у которой налажена техническая кооперация с Ferrari, но руководитель команды Гюнтер Штайнер не видит в этом проблемы.
Гюнтер Штайнер: «Сотрудничество Sauber и Ferrari нам не угрожает. Мы прогрессируем, и я не вижу в этом никаких проблем. Почему они должны возникнуть?
У нас очень хорошие отношения с Ferrari. Они продолжатся уже четыре года, и мы очень довольны. Они не заинтересованы в ухудшении отношений, поскольку тоже довольны сотрудничеством с нами. Мы оплачиваем счета, напряженно работаем, и они это видят. Мы стараемся делать всё, чтобы они гордились своей клиентской командой — их всё устраивает. У меня хорошие отношения с Маурицио Арривабене и Маттиа Бинотто, так что нет никаких сложностей.
Благодаря напряженной работе Ferrari у нас хорошие шансы. Я всегда говорил, что мы верим в них, они хорошо поработали и сейчас опережают Mercedes».
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