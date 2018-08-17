Видео недели: самоходная бочка из Индонезии, Чак Норрис на отдыхе и не только

Интернет готов радовать пользователей новыми видеороликами каждый день. Сегодня пятница, а значит, можно расслабиться и настроиться на предстоящие выходные: помогут в этом забавные и интересные видео, которые Kolesa.ru собрал специально для вас. Концепт-кар Ferrari 512s Modulo был замечен на вполне себе обычной дороге. Любопытно то, что этому как будто плывущему над асфальтом автомобилю, на минуточку, почти 50 лет: он был представлен на Женевском автосалоне ещё в 1970 году. Владельцев этого экземпляра является американский режиссер и сценарист Джеймс Гликенхаус

В Китае тест-драйв BMW X1 неожиданно завершился краш-тестом. История донельзя банальная: женщина перепутала педаль тормоза и газа. Поэтому вместо того, что припарковаться у дилерского центра, она в него въехала, что и попало на видео. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.

В Индонезии, как оказалось, живут не самые богатые, но весьма «рукастые» водители. Видео с движущейся по дороге… эм, бочкой? появилось в соцсети Instagram. Управляется она не с помощью руля, но ездит, похоже, на колёсах. Винтажный стиль этому «кабриолету» придаёт естественная коррозия.

Публикация от ↙BOSSCAMBEЯ↘ (@autoji) 13 Авг 2018 в 10:08 PDT Даже Чаку Норрису иногда нужно отдыхать. Toyota в своей рекламе пытается намекнуть нам, что героя сумеет заменить пикап Tacoma. Автомобиль не только спасает людей из зыбучих песков и от падения, но и играет в шахматы и даже забирается на деревья… Или это лишь мечты Чака, желающего, наконец, отдохнуть от подвигов.. ?

А вот ещё один любитель подвигов, на этот раз из жизни, а не из кино или рекламы. Во всяком случае, героем этот водитель старенькой Ford Fiesta стал для владельца мотоцикла, который почти украли в Лондоне. «Почти» тут ключевое слово, так как карма настигла воров внезапно: в итоге злоумышленники лишились даже своего транспортного средства.

По материалам: www.kolesa.ru