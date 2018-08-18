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Теплоход, который шёл в Пермь, налетел на причал в Удмуртии
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Теплоход, который шёл в Пермь, налетел на причал в Удмуртии 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Теплоход «Капитан Пушкин», который шёл из Ярославля в Пермь, попал в ДТП в Удмуртии.
Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку.
Утром 17 августа около 7 часов 30 минут (по московскому времени) на стоечном понтоне № 31, расположенном на территории города Сарапула Удмуртской Республики, теплоход попал в транспортное происшествие, — сообщается на сайте прокуратуры.
При причаливании теплохода к стоечному понтону, произошёл навал судна на причал.
Известно, что круиз начался в Ярославле 13 августа. На борту находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа. Теплоход принадлежит самаркой компании.
«В результате произошедшего теплоход получил повреждения лако-красочного покрытия носовой части, а также упал навес пассажирской зоны понтона и было повреждено дежурное помещение понтона. При этом никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.
В итоге стоянку продлили на несколько часов. Обследования показали, что судно может продолжить свой путь, так как повреждения никак не вляют на безопасность.
По предварительным данным причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия (наличие сильного ветра в момент причаливания).
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