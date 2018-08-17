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Енот разгромил автосалон в Подмосковье
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Енот разгромил автосалон в Подмосковье 

Главный региональный 19 часов назад
Инцидент произошел в Химках.
17 августа в автосалон DongFeng в Химках пришла покупательница. Она выбирала себе машину, и в это время из её сумки сбежал енот, пишет «Лайф».
Сара (так зовут енота) очень испугалась незнакомой обстановки, стала бегать по автосалону и прятаться под капотами автомобилей. Зверька ловили полчаса.
За это время енот успел повредить когтями и зубами один из автомобилей (обивку салона, руль, приборную панель). Также Сара укусила за палец сотрудницу автосалона. Юрист предварительно оценил ущерб в 167 тысяч рублей. А хозяйке енота временно отказали в покупке до выяснения обстоятельств по компенсации.
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