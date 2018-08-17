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Потребление алюминия в России выросло на 12% в 1 полугодии 2018 года
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Потребление алюминия в России выросло на 12% в 1 полугодии 2018 года 

Rambler News Service 5 часов назад
Потребление алюминия в России выросло в первом полугодии 2018 года на 12% до 580 тыс. тонн, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации.
В ассоциации уточнили, что рост связан с «запуском новых производств, расширением ассортимента выпускаемой продукции и развитием новых сфер применения алюминия».
В частности, в Свердловской области был запущен новый комплекс горячей прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, чебоксарское предприятие «Сеспель» открыло вторую производственную площадку по выпуску танк-контейнеров мощностью более 300 ед. в год.
«Заметным событием стал проект «Кортеж» — президентский лимузин, целый ряд комплектующих для которого изготовлен в России из алюминия», — говорится в сообщении.
Растёт потребление алюминия в инфраструктурных проектах, отмечает ассоциация. «Получено положительное заключение на строительство двух пешеходных мостов из алюминия в столице Зимней Универсиады — Красноярске. Монтаж сооружений запланирован на октябрь 2018 г. В Москве завершена экспертиза проекта моста через ул. Большая Грузинская (в районе Московского зоопарка), элементы пролетного строения которого спроектированы из алюминиевых сплавов. Строительство запланировано на 2019 год», — говорится в сообщении.
«Первое полугодие было очень напряженным для мировой алюминиевой отрасли. Но, столкнувшись, фактически, с мерами недобросовестной конкуренции со стороны США, мы еще острее осознаем необходимость активной работы на внутреннем рынке. Это касается всех направлений: от нормативного регулирования до освоения новых компетенций, и, безусловно, Алюминиевая Ассоциация будет способствовать росту числа проектов по развитию кооперации между отечественными компаниями», — приводятся слова председателя Алюминиевой ассоциации Валентина Трищенко.
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