Потребление алюминия в России выросло на 12% в 1 полугодии 2018 года

Потребление алюминия в России выросло в первом полугодии 2018 года на 12% до 580 тыс. тонн, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации.

В ассоциации уточнили, что рост связан с «запуском новых производств, расширением ассортимента выпускаемой продукции и развитием новых сфер применения алюминия».

В частности, в Свердловской области был запущен новый комплекс горячей прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, чебоксарское предприятие «Сеспель» открыло вторую производственную площадку по выпуску танк-контейнеров мощностью более 300 ед. в год.

«Заметным событием стал проект «Кортеж» — президентский лимузин, целый ряд комплектующих для которого изготовлен в России из алюминия», — говорится в сообщении.

Растёт потребление алюминия в инфраструктурных проектах, отмечает ассоциация. «Получено положительное заключение на строительство двух пешеходных мостов из алюминия в столице Зимней Универсиады — Красноярске. Монтаж сооружений запланирован на октябрь 2018 г. В Москве завершена экспертиза проекта моста через ул. Большая Грузинская (в районе Московского зоопарка), элементы пролетного строения которого спроектированы из алюминиевых сплавов. Строительство запланировано на 2019 год», — говорится в сообщении.