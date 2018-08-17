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«Пожалуйста, хватит»: приморец показал, что делают люди, возвращающиеся с Ливадии
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«Пожалуйста, хватит»: приморец показал, что делают люди, возвращающиеся с Ливадии 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
Житель Приморья пожаловался на отдыхающих, которые творят «грязные дела» по пути с популярных пляжей края, сообщает PRIMPRESS.
Мужчина снял видео в районе трассы Фокино — Большой Камень. По словам приморца, местный съезд с дороги облюбовали отдыхающие, которые едут «с Ливадии, с Находки, со всех мест».
«Смотрите, что они делают. Находят первый съезд. [Делают свои дела.] И посмотрите, сколько хлама оставляют после себя. Это не местные делают», — говорит голос на видео.
На кадрах видно, что обочина завалена бутылками, пакетами и другими отходами жизнедеятельности человека.
«Отдыхающие, хватит свинячить, пожалуйста. Сколько можно!» — обратился к людям автор ролика.
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