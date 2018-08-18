Как бы выглядел Париж, «обустроенный» российскими коммунальщиками

Автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман опубликовал в своем Твиттере призыв перестать красить бордюры. Его подписчики в комментариях решили пофантазировать: как бы выглядел Париж, если бы он был в России. С помощью фотошопа они обустроили парижскую улицу Сен-Жюльен-ле-Повр по стандартам российских коммунальщиков.

Сначала покрасили бордюры и нарисовали яркую разметку.

Потом добавили дорожные знаки.

Еще в Париже появились растяжки, реклама и автобус.

Ямы и полицейские — обязательны.

А вот альтернативное видение российских улиц — магазин «Пятерочка» и предложение об аренде.

А каким вы видите «российский» Париж?