Как бы выглядел Париж, «обустроенный» российскими коммунальщиками 

Автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман опубликовал в своем Твиттере призыв перестать красить бордюры. Его подписчики в комментариях решили пофантазировать: как бы выглядел Париж, если бы он был в России. С помощью фотошопа они обустроили парижскую улицу Сен-Жюльен-ле-Повр по стандартам российских коммунальщиков.
Сначала покрасили бордюры и нарисовали яркую разметку.
Потом добавили дорожные знаки.
Еще в Париже появились растяжки, реклама и автобус.
Ямы и полицейские — обязательны.
А вот альтернативное видение российских улиц — магазин «Пятерочка» и предложение об аренде.
А каким вы видите «российский» Париж?