Ещё
Как бы выглядел Париж, «обустроенный» российскими коммунальщиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как бы выглядел Париж, «обустроенный» российскими коммунальщиками 

Inmyroom 3 часа назад
Автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман опубликовал в своем Твиттере призыв перестать красить бордюры. Его подписчики в комментариях решили пофантазировать: как бы выглядел Париж, если бы он был в России. С помощью фотошопа они обустроили парижскую улицу Сен-Жюльен-ле-Повр по стандартам российских коммунальщиков.
Сначала покрасили бордюры и нарисовали яркую разметку.
Потом добавили дорожные знаки.
Еще в Париже появились растяжки, реклама и автобус.
Ямы и полицейские — обязательны.
А вот альтернативное видение российских улиц — магазин «Пятерочка» и предложение об аренде.
А каким вы видите «российский» Париж?
Inmyroom: последние новости
Почему в 2019 году вырастет ЖКХ?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре4
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда1
В России взлетели цены на бензин549
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 млн
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение