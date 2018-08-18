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Новые системы видеонаблюдения за дорогами ставят в Хабаровске
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Новые системы видеонаблюдения за дорогами ставят в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Число видеокамер, следящих в режиме реального времени за перекрёстками и улицами Хабаровска, в ближайшее время вырастет до 54. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления дорог начальник управления дорог и внешнего благоустройства дальневосточной столицы Олег Гроо, к 42 существующим системам добавится ещё 12.
— Это делается для того, чтобы увеличить безопасность на дорогах и максимально охватить город видеонаблюдением, данные стекаются в Центр, который регулирует транспортные потоки, — отметил Олег Гроо.
Новые камеры фиксируют 14 нарушений правил дорожного движения, не только превышение скорости — здесь и проезд на красный сигнал светофора, и пересечение стоп-линии перед зеброй и другие.
— Я не буду перечислят всех мест, где установлены камеры, читайте и соблюдайте правила дорожного движения, это несложно, — заявил Олег Гроо. — Соблюдая правила и уважая друг друга на дорогах, мы увеличим собственную безопасность лучше, чем это делают любые системы наблюдения.
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