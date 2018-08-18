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Красноярская АЗС заливала автолюбителям в баки солярку вместо АИ‐92
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Красноярская АЗС заливала автолюбителям в баки солярку вместо АИ‐92 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске накануне сразу несколько автолюбителей пострадали от ошибки на АЗС. Вместо АИ-92 в баки им залили солярку. Один из пострадавших рассказал «360» о случившемся.
По словам Михаила, на заправку машину подъезжали одна за другой. В какой-то момент процесс затормозился: у кого-то машины сразу перестали заводиться, кто-то проезжал 200 метров и так же вставал. На следующий день все они пошли по автосервисам, где им сказали: вместе бензина им налили солярку, которая практически убила двигатели.
Однако, как говорит мужчина, пострадавшим удалось встретиться с руководством «Красноярск Нефтепродукта», которое пообещало возместить все убытки при наличии выписок и чеков из сервиса. Свою ошибку они признали.
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