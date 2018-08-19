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В Самаре рабочие закрыли забором стоянку перед дворцом спорта на Молодогвардейской
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В Самаре рабочие закрыли забором стоянку перед дворцом спорта на Молодогвардейской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Для автомобилей оставили небольшой участок
Жители Самары пожаловались на внезапное закрытие автостоянки напротив бывшего дворца спорта. По их словам, рабочие закрыли забором большой участок, на котором они оставляли свои автомобили.
— Сначала у цирка поставили шлагбаум, теперь вот здесь. Непонятно, где парковаться-то? — возмущаются местные автомобилисты.
В Министерстве строительства Самарской области объяснили, что ограждение убирали на время чемпионата мира по футболу. После мундиаля его вернули на место.
— Это — стройплощадка будущего ледового дворца, и она должна быть огорожена, — объяснил врио министра строительства Александр Баландин. — Автостоянки здесь никогда не планировалось.
Старый дворец спорта снесли летом прошлого года. Строительство нового спортсооружения планировали начать сразу же после сноса. Но с тех пор площадка на Молодогвардейской пустует.
Однако после визита в Самару 7 марта Владимира Путина дело сдвинулось с мертвой точки. Президенту передали альбом с эскизами, который он подписал и передал Виталию Мутко (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).
По первоначальным планам к строительству нового ледового дворца должны были приступить в сентябре этого года. На все работы выделили 2,6 миллиарда рублей и 2 года.
Теперь же проект ледового дворца на Молодогвардейской подготовят к 20 декабря. На внесение правок из областного бюджета выделят 96 800 000 рублей. Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Волгатрансстрой-проект».
Обо всех особенностях спортивного сооружения 63.ru рассказал один из авторов проекта, архитектор Дмитрий Орлов.
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