В Самаре рабочие закрыли забором стоянку перед дворцом спорта на Молодогвардейской

Для автомобилей оставили небольшой участок

Жители Самары пожаловались на внезапное закрытие автостоянки напротив бывшего дворца спорта. По их словам, рабочие закрыли забором большой участок, на котором они оставляли свои автомобили.

— Сначала у цирка поставили шлагбаум, теперь вот здесь. Непонятно, где парковаться-то? — возмущаются местные автомобилисты.

Министерстве строительства Самарской области объяснили, что ограждение убирали на время чемпионата мира по футболу. После мундиаля его вернули на место.

— Это — стройплощадка будущего ледового дворца, и она должна быть огорожена, — объяснил врио министра строительства Александр Баландин . — Автостоянки здесь никогда не планировалось.

Старый дворец спорта снесли летом прошлого года. Строительство нового спортсооружения планировали начать сразу же после сноса. Но с тех пор площадка на Молодогвардейской пустует.

Однако после визита в Самару 7 марта Владимира Путина дело сдвинулось с мертвой точки. Президенту передали альбом с эскизами, который он подписал и передал Виталию Мутко (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).

По первоначальным планам к строительству нового ледового дворца должны были приступить в сентябре этого года. На все работы выделили 2,6 миллиарда рублей и 2 года.

Теперь же проект ледового дворца на Молодогвардейской подготовят к 20 декабря. На внесение правок из областного бюджета выделят 96 800 000 рублей. Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Волгатрансстрой-проект».