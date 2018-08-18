В Железнодорожном районе Самары демонтировали незаконную автостоянку

Будку охранника подняли краном и увезли

— Автостоянка работала без правоустанавливающих документов на землю, — рассказали представители надзорного ведомства.

В начале июня в Железнодорожном районе убрали ещё две незаконных парковки. На одной из них водителей обилечивали прямо из «Газели».

Планируется также снести две круглосуточные автостоянки на Тухачевского.