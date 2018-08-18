Скорость, сила и 42 литра груза с собой: как медики скорой работают в Екатеринбурге на сегвеях

Три сегвея и электрокар появились в арсенале екатеринбургской медицинской службы в мае 2018 года. Как нам рассказали в Управлении здравоохранения, покупка была запланирована еще несколько лет назад, когда составлялся план по медицинскому обеспечению ЧМ по футболу. Первой площадкой, где новомодные транспортные средства получили боевое крещение, стала фан-зона в парке Маяковского.

В День города, 18 августа, три сегвея и электрокара вновь выедут на дороги Екатеринбурга, чтобы оказывать помощь жителям и гостям города. Управлять ими будут сотрудники скорой помощи, уже имеющие опыт работы на этом транспорте.

Два сегвея сегодня можно будет встретить на площади 1905 года. Ещё один сегвей будет курсировать по проспекту Ленина — по мосту от площади до улицы Горького. Электрокар будет базироваться на углу улиц Воеводина и Ленина.

Накануне праздника мы поговорили в Евгением Рузановым, заместителем главного врача станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, о том, как врачам во время мундиаля удалось пересесть на современные транспортные средства.

— Евгений Валерьевич, сколько всего медиков работало на сегвеях в фан-зоне и как их отбирали на скорой? Может быть, вам конкурс какой-то пришлось проводить?

— Всего на мобильных средствах передвижения у нас в фан-зоне работали 3 смены по 5 человек. Смена — это 4 фельдшера и водитель электрокара. Три фельдшера — на сегвеях, ещё один ездил с водителем на электрокаре. То есть всего со всех подстанций скорой помощи нашего города мы выбрали 12 фельдшеров. Сразу решили, что это должны быть мужчины в возрасте до 35 лет — потому что для такой работы нужна сила и выносливость. Основным требованием FIFA была максимально быстрая эвакуация в медпункт тех, кому нужна медицинская помощь. А для нас было важно, чтобы у него, как говорится, глаза горели и он хотел помогать людям. Отбор проводили в несколько этапов и выбрали, без преувеличения, золотую дюжину.

Девушки у нас в фан-зоне работали только в бригадах скорой помощи, которые базировались там вместе с их обычными машинами.

— У кого-то были навыки езды, например, на гироскутере?

— Нет, таких навыков не было ни у кого. Перед выездом в фан-зону мы провели несколько тренировок по часу-два на центральной подстанции. Технику освоили быстро, никто ни разу не упал и ни в кого не врезался. После этого была задача грамотно загрузить сегвеи: у каждого из них по 2 кофра — справа и слева. Каждый кофр вмещает 21 литр, то есть всего на одном сегвее можно перевезти 42 литра оборудования и медикаментов.

В сегвее у нас размещен электродефибриллятор, перевязочный набор, складные шины, набор медикаментов — включая адреналин, мешок Амбу с дыхательной маской. Все это мы распределили по двум кофрам, чтобы не нарушить баланс. Каждый кофр, кстати, снимается. Это очень удобно в работе. На электрокаре, который предназначен для эвакуации пациента, основной инструмент — это носилки. Плюс обычная медицинская укладка. Фельдшер на электрокаре нужен для того, чтобы вовремя оказать помощь человеку, если во время транспортировки до медпункта ему станет хуже.

— Дефибрилляторы в фан-зоне не пригодились?

— К счастью, нет. Больше были востребованы препараты против повышенного артериального давления, обезболивающие, бинты.

— Кому чаще всего приходилось оказывать помощь?

— Гипертоникам, у которых повышение давления было следствием переживаний. Были жертвы перегрева в те дни, когда было жарко, обмороки, кто-то из болельщиков переоценивал свои силы с употреблением алкоголя.

— Не сложно ли было передвигаться в толпе, ведь временами фан-зона была заполнена под завязку?

— Даже при полной загрузке фан-зоны — а при числе болельщиков в 17 тысяч вход уже закрывали — мы передвигались по ней легко. Везде, куда нужно, попали. Это очень удобно — ведь фельдшер на сегвее находится примерно на 30 сантиметров выше общего уровня толпы. Он видит все сверху — кому-то стало плохо, или просто зрители рядом с кем-то забеспокоились, а значит, возможно, там нужна наша помощь. Фельдшер на сегвее оценивает ситуацию, подъезжает сам, оказывает помощь. Ещё он может вызвать электрокар, медиков из стационарного медпункта, который в фан-зоне тоже был, или бригаду скорой помощи.

— То есть на сегвеях ещё была и рация?

— Обязательно. Рация ещё была и на электрокаре, и у всех бригад. А всю эту работу координировал кто-то из находившихся в фан-зоне руководителей станции. Также будет и на Дне города, и на всех остальных массовых праздниках.

— Какие впечатления у медиков от этой работы?

— Знаете, чемпионат мира — это событие мирового масштаба. Очень здорово, что он прошел у нас в стране и у нас в городе! В те дни нам всем было очень интересно работать, мы многому научились, многое увидели. Те же самые фельдшеры, которые работали на сегвеях и электрокаре в фан-зоне чемпионата мира, будут работать и во время Дня города. У нас пока еще не оформлена документально идея сформировать из них отдельное мобильное подразделение станции, но она уже появилась. Поэтому горожане в работе увидят их еще много раз.

Главный врач ССМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев , добавил, что екатеринбургские медики «заразили» идеей использования новинки своих коллег из Петербурга:

«Сегодня этот метод оказания помощи подхватили и наши коллеги из других крупных городов. Например, скорая помощь Санкт-Петербурга также применила сегвеи во время чемпионата мира. Мы с ними поделились этой идеей, и они использовали ее для оказания помощи в так называемой «последней миле» — то есть на территории рядом со стадионом. И, как рассказали нам, будут использовать сегвеи дальше».

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