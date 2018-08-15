«В декабре все работы завершатся»: губернатор МО проверил ход строительства моста через Нару в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Серпухов проверил ход строительства мостового перехода через реку Нара. Движение по мосту планируют открыть уже к концу года.

Глава региона пообщался со строителями, а также с местными жителями. По словам Андрея Воробьева, мост сначала хотели отремонтировать, но ничего не получилось, поскольку сооружение устарело. Было принято решение возвести новый. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, этот мост очень важен для жителей, потому что соединяет центральную часть с прилегающими районами.

Источник фото: телеканал «360»

«Долгое время мост находился в аварийном состоянии и мы вынуждены были в один прекрасный день просто опустить шлагбаум. Для жителей это был шок, потому что тот, кто раньше добирался домой за пять минут, вынужден тратить сорок минут. Оперативные службы, пожарные, скорая помощь заехать не могут — это, конечно, колоссальное неудобство. Мы реализовали программу, смысл которой — капитальный ремонт или строительство нового моста, который мы видим сейчас в Серпухове. В ближайшее время он будет запущен, в декабре все работы завершатся», — пообещал губернатор региона.

По словам Андрея Воробьева, мост через Нару в Серпухове, как и мост через Волгу в Дубне, будет сдан на год раньше срока.

Источник фото: телеканал «360»

Из бюджета Московской области на ремонт моста через Нару выделено 568,4 миллиона рублей, размер софинансирования из муниципального бюджета составил 29,9 миллиона рублей.

Источник фото: телеканал «360»

После реконструкции мост через реку Нара обеспечит дополнительную связь между западной и восточной частями Серпухова, повысит безопасность движения и разгрузит трафик в центре города. Пропускная способность моста составит 45 тысяч автомобилей в сутки.

Источник фото: телеканал «360»

Мост будет оборудован современным наружным освещением и локальными очистными сооружениями для фильтрации ливневых стоков. После реконструкции сооружение будет отвечать всем существующим нормам безопасности. Кроме того, камеры видеонаблюдения на мосту подключат к системе «Безопасный регион».

Источник фото: телеканал «360»

Реконструкция осуществляется с опережением графика, запуск движения по обновленному мостовому переходу через реку Нара в Серпухове возможен уже в конце текущего года. Свыше сотни человек выполняют работы по реконструкции моста в две смены, также задействовано около 20 единиц техники.