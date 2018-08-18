Я паркуюсь, как чудак: знакомим с худшими водителями

Автохама можно встретить почти на каждой улице города

Ежедневно читатели присылают нам фотографии тех, кто игнорирует правила дорожного движения. Каждую неделю мы публикуем подборку худших из худших — тех, благодаря кому в центр города лучше не выезжать даже с коляской. Вы можете изменить эту ситуацию в лучшую сторону — на сайте МВД есть специальная страница, где вы можете подать обращение и пожаловаться на надоевшего автохама.

От наглых автолюбителей страдают не только пешеходы, но и городские службы

Два «мастера парковки» перекрыли выезд из двора на Горького. Что бы они чувствовали, если бы это им перекрыли вход в их собственный двор?

Машина, припаркованная на пешеходном переходе — одно из самых частых нарушений, встречающихся в центре города

Беспрепятственно пересечь «зебру» не удастся

Автохамы охотно сбиваются в стаи, особенно на тротуаре

Большая машина не компенсирует маленькую сознательность

Получить штраф за парковку на тротуаре — 1000 рублей, выделиться из толпы — бесценно

Остается гадать, как этот Гудини потом будет выезжать с тротуара

То, что у вас есть внедорожник, не значит, что у вас есть право парковаться в клумбе

Автохам во дворе в районе Пушкинской

Очередной виртуоз парковки

Соревнование Автохамов: кто дальше заездет на тротуар

Нет, он не врезался — просто припарковался