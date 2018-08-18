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Голованов: от радаров отказываться не стоит
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Голованов: от радаров отказываться не стоит 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Голованов\: от радаров отказываться не стоитНачальник ГУВД Ташкента запретил сотрудникам ДПС использовать радары, не подключенные к автоматизированной системе. Как прокомментировал это решение Голованов, главное в чьих руках радар.
"Если он в руках инспектора ДПС, то, естественно, всегда остается возможность коррупции на местах. Когда сейчас, сначала в Москве, а затем и в других городах, стали внедрять автоматические комплексы фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, мы видим, что число взяток уменьшилось", — сказал Голованов.
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