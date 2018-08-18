Голованов: от радаров отказываться не стоит

Голованов\: от радаров отказываться не стоитНачальник ГУВД Ташкента запретил сотрудникам ДПС использовать радары, не подключенные к автоматизированной системе. Как прокомментировал это решение Голованов, главное в чьих руках радар.

"Если он в руках инспектора ДПС, то, естественно, всегда остается возможность коррупции на местах. Когда сейчас, сначала в Москве, а затем и в других городах, стали внедрять автоматические комплексы фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, мы видим, что число взяток уменьшилось", — сказал Голованов.