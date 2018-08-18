Варианты и особенности тюнинга ВАЗ 2112

Для многих владельцев отечественного автомобиля ВАЗ 2112 тюнинг давно стал излюбленным занятием. Для кого-то из них это является возможностью проявить свою фантазию, украсив кузов всевозможными дополнительными обвесами. А кто-то улучшает технические параметры своего любимого железного коня.

1 Способы улучшения внешнего вида автомобиля

Наиболее часто автовладельцы начинают менять внешний вид своего автомобиля. Лада 2112 относится к тем машинам, которые особенно часто тюнингуют.

Для изменения экстерьера существует масса вариантов тюнинга.

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Особенно популярны среди автолюбителей следующие:

Замена бамперов. Множество российских компаний изготавливают и поставляют различные пластиковые обвесы на отечественные авто, в том числе и на Ладу 2112. А большое количество СТО занимаются их установкой. Новый аэродинамический бампер не просто меняет внешность машины, но и улучшает некоторые технические параметры, например, сопротивление воздушным массам. Но одновременно с этим проходимость автомобиля ухудшается, так как низко расположенный бампер делает клиренс меньше. Поездки на природу станут проблематичны, да и в городских условиях есть риск задеть бордюр при парковке.

Оптика. Автовладельцы полюбили ставить на свою Ладу 2112 альтернативные фары. Фирмы, занимающиеся торговлей автозапчастями, предлагают различную оптику на любой вкус и за любые деньги. Помимо красоты, улучшаются световые характеристики, например, дальность свечения. Такой тюнинг не оказывает негативного влияния на все остальные автомобильные параметры. Например, та же проходимость никак не ухудшится.

Решетка радиатора. Производители предлагают новую решетку в форме алюминиевых сот, что значительно улучшает экстерьер автомобиля. А агрессивность и более спортивный вид придадут жабры, которые ставят по центру капота. Они не просто улучшают вид машины, но и подают больше воздуха в отсек мотора.

«Реснички», устанавливаемые на фары. Этот простой элемент из пластика прост в установке и не требует особого ухода. А внешний вид, благодаря им, меняется значительно. По цене они очень демократичны.

Аэрография. Это наиболее любимый элемент внешнего тюнинга, позволяющий автовладельцу выделиться на дороге. Рисунок чаще бывает на капоте, но некоторые хозяева автомобилей разукрашивают и остальные части кузова. Аэрографию желательно делать в специализированных салонах, где можно заранее на экране монитора увидеть, как будет выглядеть автомобиль, и еще до нанесения рисунка на кузов откорректировать его.

Покрышки и диски. Это самый классический элемент тюнинга. Практика показывает, что лучшим вариантом для «двенашки» являются кованые диски, за неимением их — литые.

2 Об аэрографии подробнее

Под этим термином скрывается процесс художественной росписи с использованием специального инструмента — аэрографа. С его помощью краска наносится сжатым воздухом, который подает компрессор.

Автомобили стали украшать аэрографией во второй половине прошлого века. Началось все с байкеров, которые желали выделиться своими мотоциклами среди серой массы. Этим же они подчеркивали свой индивидуализм. Владельцы автомобиля Лада 2112 тоже любят украшать свои машины и подчеркивать личный стиль.

В аэрографии рисунок наносится тремя способами:

традиционный способ: используя аэрограф, рисование происходит вручную;

трафарет: рисунок напыляется краскопультом;

пленка с готовым рисунком клеится на кузов.

Аэрография на авто

Опытные специалисты по аэрографии утверждают, что не так важен способ аэрографии. Гораздо труднее владельцу транспортного средства определиться с тематикой рисунка. Например, хозяину ВАЗ 2112 Купе необходимо совместить желаемую тему макета с дизайном авто.

Процесс нанесения рисунка методом традиционной аэрографии не меняется много лет: вручную наносят контуры, а затем распыляют краску. С помощью аэрографа можно производить тонкую работу, чего не сделать обычным малярным инструментом.

У этого способа много преимуществ по сравнению с другими: качество и долговечность, огромный выбор изображений, при чистке и полировке кузова рисунок не повреждается.

Нанесение рисункаК недостаткам можно отнести значительную стоимость, необходимость высокой квалификации художника (так как невозможно исправить неточности), трудности с будущей продажей авто. Использование трафарета снижает затраты на проведение процедуры. Но огромен риск того, что точно такой же рисунок будет еще на нескольких автомобилях.

Пленочный способ заключается в наклеивании на автомобиль раскрашенных пленок. В качестве рисунка обычно используются фотографии, отсканированные и увеличенные. У такого способа аэрографии главное преимущество заключается в низкой стоимости работы, в менее затратном количестве времени на его выполнение, в быстром удалении картинки, если она надоест. Его недостатки: недолговечность, быстрое разрушение под действием факторов внешней среды.

3 Что поменять внутри салона

Владельцу ВАЗ 2112 тюнингом салона заниматься достаточно сложно. Необходимо подобрать внутренний стиль в соответствии с тем, как оформлен внешний.

Тюнинг интерьера обычно начинается с замены всех кресел, которые установлены заводом-производителем. Автовладельцы чаще всего выбирают импортные, а салон предпочитают отделывать алькантарой — специальной синтетической тканью под замшу.

Передняя торпеда обычно не меняется полностью, так как это слишком большие затраты финансовые и физические. А вот по мелочам можно кое-что сделать. Например, если установить вставки из пластика под дерево на центральную консоль ВАЗ 2112 купе, то ее до этого простоватый дизайн значительно улучшится. Устанавливаются они очень просто благодаря стандартным креплениям. Продаются во многих специализированных магазинах.

Тюнинг салона ЛадыВладелец ВАЗ 2112 своими руками сможет заменить заводскую магнитолу, что также относится к тюнингу интерьера. Колонки в таком случае ставятся более мощные. Некоторые любители устанавливают их в багажник. Но этого делать не рекомендуется, так как аккумулятор будет постоянно разряжаться. Да и багажник этого авто не обладает изрядным объемом, чтобы загружать его лишними предметами.

Панель приборов можно тюнинговать очень просто и быстро, так как несколько российских компаний занимаются выпуском разнообразных щитков и цены у них вполне демократичные. Панели выпускаются в достаточно современном формате: неоновая подсветка, температурные датчики, показатели давления и прочее. В них предусмотрено стандартное крепление, что позволяет произвести установку без лишних усилий. Проделать это можно самостоятельно, не тратя деньги на СТО.

Еще одна возможность видоизменить внутренний стиль — установить спортивный руль. Купить его не составит труда. Продавцы предложат и оплетку, которую можно подобрать в едином стиле со всем внутренним дизайном. На этом тюнинг интерьера завершается.

4 Тюнинг двигателя

Каждый автовладелец очень ответственно подходит к столь серьезному изменению технических параметров своего автомобиля. Изначально модели десятой серии, к которой относится и «двенашка», не оснащаются мощными двигателями. С завода они выходят со средними характеристиками для человека с такими же средними запросами. А если кто-то захочет улучшить свое авто, то над этим придется поработать.

Прокачка двигателя автомобиляОчень простой и достаточно эффективный способ, который все больше используется в последнее время, чип-тюнинг. Его суть заключается в том, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) перенастраивается. В результате повышается мощность мотора.

Автолюбители, которые перепрошили блок управления своему авто, утверждают, что до чип-тюнинга автомобиль не мог раскрыть полностью свой потенциал. А после машина намного быстрее стала набирать скорость, двигатель стал лучше отзываться на педаль акселератора, моментально выполняя желания хозяина.

Сделать чип-тюнинг 2112 своими руками не получится. Этим должны заниматься специалисты. На СТО этот процесс делается следующим образом: мастер считает с помощью специальной программы все характеристики двигателя, затем они корректируются с учетом внутренних резервов мотора; все это производится на специальном оборудовании, которое способно довести двигатель до нужного состояния. Затем исправленная программа перезаписывается в ЭБУ. Процедура эта длится около 4 часов. После чип-тюнинга мощность автомобиля и его динамика увеличатся, а расход топлива уменьшится.

Но есть и минус у такого рода тюнинга. В итоге увеличится токсичность выхлопных газов. Но многие автолюбители считают это сущей ерундой.