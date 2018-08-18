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Звезда «Убойной силы» госпитализирован с черепно-мозговой травмой
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Звезда «Убойной силы» госпитализирован с черепно-мозговой травмой 

Russianshowbiz.info 26 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Евгений Леонов-Гладышев, знакомый многим по ярким ролям в «Место встречи изменить нельзя» и «Убойная сила» был экстренно госпитализирован после падения.
Подробности инцидента СМИ пока не известно. Как утверждает источник, в больнице актеру диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой у Евгения началось кровоизлияние в мозг.
Сейчас Леонову-Гладышеву ничего не угрожает. Мужчине вовремя провели необходимую для устранения риска серьезных последствий операцию, после которой его перевели в отделение нейрохирургии. Состояние Евгения врачи оценивают, как стабильное.
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