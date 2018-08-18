Звезда «Убойной силы» госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Евгений Леонов-Гладышев , знакомый многим по ярким ролям в «Место встречи изменить нельзя» и «Убойная сила» был экстренно госпитализирован после падения.

Подробности инцидента СМИ пока не известно. Как утверждает источник, в больнице актеру диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой у Евгения началось кровоизлияние в мозг.

Сейчас Леонову-Гладышеву ничего не угрожает. Мужчине вовремя провели необходимую для устранения риска серьезных последствий операцию, после которой его перевели в отделение нейрохирургии. Состояние Евгения врачи оценивают, как стабильное.