Столкнувшая в США с моста в воду подругу девушка прокомментировала свой поступок

Восемнадцатилетняя Тэйлор Смит, которая столкнула свою подругу Джордан Холгерсон с моста высотой 18 метров, заявила, что не думала о последствиях и считала, что с ней всё будет хорошо.

«Она хотела прыгнуть, но ей было страшно и она попросила меня её подтолкнуть, в тот момент я не думала о последствиях», — рассказала Смит в интервью Good Morning America.

17 августа прокуроры подали иск, девушку обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. Ей может грозить один год заключения и штраф в размере $5 тыс.

Инцидент произошёл 7 августа в парке Молтон Фолс в штате Вашингтон. Холгерсон упала животом на воду. В результате падения шестнадцатилетняя девушка получила серьёзные травмы: сломала шесть рёбер и проколола лёгкое.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве.