Первые электрические микроавтобусы Bosch выйдут в 2019 году

Bosch входит в число компаний, которые планируют занять нишу электрических автомобилей в будущем. Компания планирует сделать это с выходом нового коммерческого полностью электрифицированного микроавтобуса.

Этот автомобиль будет способен перевозить грузы весом от 2 до 7,5 тонн. При этом машина все еще находится в разработке. поэтому Bosch не спешит сообщать более подробную техническую информацию.

Однако, по заверению инженерно-электронной компании, базирующейся в Штутгарте, клиенты останутся довольны характеристиками электрического фургона.

В зависимости от конфигурации, силовая установка eCity Truck может обеспечить пробег до 200 км в условиях городских перевозок, чего, по мнению компании, более чем достаточно.

По анализу Bosch, протяженность большинства маршрутов доставки сейчас составляет до 80 километров, и это расстояние легко покрывается одним зарядом батареи. При этом фургон можно будет перезарядить всего за одну ночь, и снова использовать на следующий день.

Компания утверждает, что первые коммерческие микроавтобусы на электрической тяге будут выпущены уже в следующем году.