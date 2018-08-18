Сына председателя еврейской общины обвинили в нападении на семью

pixabay.comСына председателя еврейской общины обвинили в нападении на семьюЗапутанная криминальная история с участием сына известного в области человека произошла в Нижнем Новгороде. Сотрудница Комитета против пыток обвинила его в нападении на её семью. В свою очередь сторона самого предпринимателя уверяет, что всё было совсем по-другому, и готовит своё обращение в суд.

Куда же ты едешь?

В понедельник, 13 августа, координатор правовых программ Комитета против пыток Юлия Фролова разместила душераздирающий пост в социальной сети под заголовком: «Как я чуть не стала вдовой».

Из рассказа Юлии следует, что субботним вечером она вместе с мужем и друзьями шла по улице Артельной от дачного домика, где компания праздновала день рождения родственницы. Вместе со взрослыми шли пятеро детей, младшему из которых 2 года, старшему — 9 лет. Сзади по узкой садовой тропе ехала машина.

«Уйти нам некуда, везде заборы соседних участков. Мой муж говорит водителю: «Куда же ты едешь, там дети!». Была темнота, маленьких детей вполне можно было не заметить. Водитель выскакивает из машины и бросается с кулаками на мужа. С трудом, но разъяренного пьяного мужчину удалось оттащить. Я стала звонить в полицию, а супруга нападавшего перечислять количество звезд на погонах родственников и какой будет результат моих заявлений», — рассказала Юлия. После этой перепалки скандалист было уехал, но потом, по словам Юли, вернулся и на полном ходу въехал в компанию с детьми.

Как рассказала Юля, женщины с детьми отбежали на безопасное расстояние, а водитель с неким Антоном Великим набросились на ее мужа с ножом.

«Дети визжат от ужаса, плачут, кричат «папочка, папа!», маленькая дочка вцепилась в меня мертвой хваткой и только дрожала. Они повалили мужа, я что есть силы кричала «Беги, у них нож!» В итоге ему удалось вырваться», — вспоминает Юля. А тут подоспела патрульная машина полиции с ДПС . Сотрудники Госавтоинспеции, как утверждает Фролова, забрали у нападавшего права и свидетельство на машину.

Каково же было удивление Юлии, когда выяснилось, что водитель злополучной машины — сын известного в регионе человека — председателя еврейской общины Нижегородской области Эдуарда Чапрака.

Не может быть

Аркадий является директором ООО «Кулинар-НН».

Под постом Юлии Фроловой разгорелась жаркая дискуссия. Одни требуют самого серьёзного наказания для Аркадия Чапрака. Другие встали на его защиту, утверждая, что предприниматель в силу высоких моральных качеств просто не мог напасть на компанию, в которой были женщины и дети.

«Давно знаком с Аркадием. Не верю, что этот человек мог броситься на женщину с ребёнком. Можно поверить, что случился конфликт — такое может произойти у каждого, но точно не с женщиной и детьми. Очень похоже, что история изложена не в полном объёме», — написал под постом Юлии Фроловой Дмитрий Грибов. Некоторым версия Фроловой кажется неправдоподобной.

«Узнал немного информации по делу. С вашей стороны, оказывается, было 4 мужчины, а один около 150 кг весом. И варвар Аркадий побил всех? А потом съездил за другом и они ещё раз всех побили?! Во вы даёте!» — написал под тем же постом Алексей Ершов

Отец Аркадия Чапрака, Эдуард Чапрак, считает, что ситуация далеко не однозначная.

— Его увезли на скорой помощи в больницу. У него страшное сотрясение мозга. Это подтверждено врачом. На всё есть суд… — рассказал нам Эдуард Чапрак на следующий день после публикации поста Юлии Фроловой.

В полиции подтвердили, что телесные повреждения зафиксированы у обоих участников этого конфликта.

— 11 августа в отдел полиции поступил ряд сообщений о конфликте между двумя группами граждан на улице Артельной, — сообщили в ГУМВД России по Нижегородской области. — У заявителей, представляющих разные стороны конфликтной ситуации, зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и хронология событий и принято процессуальное решение.

Юлия утверждает, что конфликт был заснят на видео. Однако обнародовать видеозаписть она не стала. По её словам, видеоролик есть в распоряжении сотрудников полиции, которым теперь предстоит разобраться в этой запутанной истории.

Виктория Громова. Газета «Новое дело».