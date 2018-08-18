Дорога Шербакуль-Солнцево в Омской области находится в аварийном состоянии. В 2018 году удалось провести восстановление только одного аварийного участка протяжённостью 1,2 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ближайшее время начнется ремонт еще трех наиболее проблемных фрагментов дороги протяженностью порядка 1,8 километра. Но выборочный ремонт дорогу не спасёт. Ей требуется реконструкция на всём протяжении — а это 42 километра.
По этой дороге ежедневно перевозится 90% произведенного в Шербакульском районе молока и в течение всего года транспортируется сельхозпродукция на 1,2 миллиарда рублей. Вдоль трассы расположено много сельских поселений, жители которых страдают из-за плохой транспортной доступности.
Отметим, что ремонт этой дороги был запланирован ещё в 2017 году, но осуществлён не в полном объёме, за что двое чиновников минстроя лишились своих кресел.