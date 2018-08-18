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Сельский житель Красноярского края собрал электрокар на базе «Оки»
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Сельский житель Красноярского края собрал электрокар на базе «Оки» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель села Тесь в Красноярском крае на базе отечественной малолитражки сделал электромобиль. Точнее, даже электрокабриолет — авто без крыши. Одной зарядки, правда, машине хватает всего на 50 километров, сообщил телеканал НТВ.
«Если разрядил аккумулятор, день поездил, к утру зарядится: часов шесть-семь», — рассказал изданию конструктор Сергей Гурский.
Собрал электрокар Сергей довольно быстро — намного дольше искал необходимые детали и запчасти. Электромотор и контроллер заказал в Китае, остальное у профессионального водителя нашлось дома.
Машину, как выяснилось, мужчина собрал не для себя: транспорт попросила в подарок его пятиклассница-внучка, которая приезжает из Минусинска к дедушке на лето. Садится за руль она только вместе с ним и катается за огородами.
По пути Tesla сельский мастер пошел не просто так: эксперимент с водородным двигателем провалился. Своими удачными и не очень опытами Сергей делится в своем блоге на YouTube. Там же сам иногда берет полезные советы от таких же народных умельцев. На очереди, признается он, — электровелосипед для младшей внучки.
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