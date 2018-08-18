Сельский житель Красноярского края собрал электрокар на базе «Оки»

Житель села Тесь в Красноярском крае на базе отечественной малолитражки сделал электромобиль. Точнее, даже электрокабриолет — авто без крыши. Одной зарядки, правда, машине хватает всего на 50 километров, сообщил телеканал НТВ

«Если разрядил аккумулятор, день поездил, к утру зарядится: часов шесть-семь», — рассказал изданию конструктор Сергей Гурский.

Собрал электрокар Сергей довольно быстро — намного дольше искал необходимые детали и запчасти. Электромотор и контроллер заказал в Китае, остальное у профессионального водителя нашлось дома.

Машину, как выяснилось, мужчина собрал не для себя: транспорт попросила в подарок его пятиклассница-внучка, которая приезжает из Минусинска к дедушке на лето. Садится за руль она только вместе с ним и катается за огородами.