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«Идём, как по волнам!»: жители «Кошелев-парка» пожаловались на уродливый тротуар
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«Идём, как по волнам!»: жители «Кошелев-парка» пожаловались на уродливый тротуар 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители «Кошелев Парка» возмутились качеством тротуара вдоль строящейся в микрорайоне дороги. По их словам, подрядчик не собирается исправлять неровности. Один из читателей 63.ru поделился с нами видеозаписью «прогулки» по новому тротуару.
Видео: Константин Ефимов
— Вот такой «красивый» тротуар нам сделали. Его проложили вдоль строящегося шоссе, которое идёт от ж/д переезда в сторону «Кошелев Парка». Около 700 метров волн и ухабов! Самое забавное — начальник тех, кто это делал, сказал, что так и задумано проектом! — рассказал автор видео.
63.ru отправил запросы в Минтранс области и корпорацию «Кошелев» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Недавно жителей «Кошелев Парка» огорчила ещё одна новость. Обещанное снижение стоимости билетов в автобусах № 123 и 480 оказалось ошибкой. Региональное Министерство транспорта и автодорог опровергло данные об установлении самарских цен на проезд до микрорайона.
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