Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить

ТАСС , 18 августа. Компании Autostrade per l'Italia, обслуживающая мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого, по последним данным, погибло 43 человека, обязалась восстановить его. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters

По его данным, фирма выделила около €500 млн на устранение последствий обрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих средств.

Утром во вторник близ города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Порядка пяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести.