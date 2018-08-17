Ещё
Расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы начато в Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы начато в Италии 

Российская Газета 17 августа 2018
Фото: Российская Газета
В Италии начато расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia. Именно она обслуживала рухнувший во вторник мост Моранди в Генуе. Жертвами этого ЧП стали 39 человек.
Расследование открыло правительство Италии, передает ТАСС. В течение 15 дней компания обязана предоставить министерству инфраструктуры и транспорта доказательства качественного и своевременного обслуживания моста.
Накануне о том, что ответственность за безопасность моста несет Autostrade per l'Italia, напомнил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что на восстановление моста и ликвидацию последствий ЧП, по предварительным подсчетам, потребуется около 5 миллионов евро.
Ранее о причинах обрушения моста сделал заявление прокурор Генуи Франческо Коцци. «Это не роковое стечение обстоятельств, а человеческая ошибка», — сказал он журналистам. При этом не уточнил, кто именно виновен в трагедии.
Российская Газета: последние новости
Число жертв катастрофы в Генуе возросло до 41 человека В Беларуси решили выпускать конкурента пикапа УАЗ На российском рынке появилось 13 новых моделей машин
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда3
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре4
В Россию возвращается Volkswagen Golf
ТОП-3 запрещенных видов автотюнинга от автоэкспертов
В Беларуси запланировали выпуск «убийцы» УАЗа
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение