Расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы начато в Италии

В Италии начато расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia. Именно она обслуживала рухнувший во вторник мост Моранди в Генуе. Жертвами этого ЧП стали 39 человек.

Расследование открыло правительство Италии, передает ТАСС . В течение 15 дней компания обязана предоставить министерству инфраструктуры и транспорта доказательства качественного и своевременного обслуживания моста.

Накануне о том, что ответственность за безопасность моста несет Autostrade per l'Italia, напомнил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что на восстановление моста и ликвидацию последствий ЧП, по предварительным подсчетам, потребуется около 5 миллионов евро.

Ранее о причинах обрушения моста сделал заявление прокурор Генуи Франческо Коцци. «Это не роковое стечение обстоятельств, а человеческая ошибка», — сказал он журналистам. При этом не уточнил, кто именно виновен в трагедии.