Конный караван из Германии сделал остановку в Калининграде на пути в Великий Новгород

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. / ТАСС /. Караван из семи повозок, запряженных лошадями тяжеловозами и следующий из немецкого Брюка в Великий Новгород в рамках международного похода «Титаны в пути 2018», в субботу сделал остановку на острове им. Иммануила Канта в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Калининградская область стала первым российским регионом на маршруте конного похода, протяженностью более 2 тыс. км через территории Германии, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии. На острове, который носит имя немецкого философа, жившего в Кенигсберге (ныне Калининград) в XVIII — начале XIX веков, экспедицию встретили жители и гости города, губернатор области Антон Алиханов

"Я рад приветствовать сегодня здесь всех участников этого замечательного проекта, мероприятия международного масштаба. Мы с немецкими партнерами в бизнесе, культуре, гуманитарной сфере работаем очень активно. А это — красивое, интересное с исторической точки зрения проявление нашей дружбы с Германией", — сказал на встрече с участниками похода Алиханов, которого цитирует пресс— служба. Оценив усилия энтузиастов, сохраняющих породу рейнско-немецких тяжеловозов, он пожелал переходу стать ежегодным.

Участники экспедиции вручили губернатору колокол мира как во всех городах, где делают остановку. «Были скептики, которые не верили в наш поход. Мы привезли сюда (в Калининград) хлеб мира, колокол мира. Мы хотели в первую очередь совместить Европу, Калининград, мир, дружбу», — отметил представитель общества племенного и спортивного коневодства по разведению тяжеловозных лошадей города Брюк, организовавшего переход, Томас Хаселоф.

Экспедиция «Титаны в пути 2018» прибыла в область через границу с Польшей 16 августа и пробудет в регионе в общей сложности чуть более недели, сообщили в пресс-службе областного правительства. Весь маршрут до Великого Новгорода участники планируют преодолеть за 10-12 недель. Ранее организаторы уже уже проводили подобные переходы. В 2009 году десять повозок, запряженных рейнскими тяжеловозами, прошли 1,2 тыс. км от бельгийского Брюгге до Брюка.