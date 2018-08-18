В Калининграде немецкая конная процессия стала причиной двухкилометровой пробки

Немецкая конная процессия стала причиной пробки на улице Дзержинского. Видео опубликовали участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

Десять телег, запряжённых конями-тяжеловозами, проехали по Дзержинского утром 18 августа. В результате пробка из-за медленно двигавшейся процессии растянулась от жилого комплекса «Грюнштадт» до пересечения с Аллей Смелых. Затор образовался сразу в двух направлениях. Скорость движения на этом участке не превышала 10 км/ч.

Конная процессия прибыла в Калининградскую область из из немецкого города Брюка. Через регион процессия проследует в Великий Новгород.