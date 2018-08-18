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Молния ударила в машину алтайского чиновника после «нагоняя» от губернатора
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Молния ударила в машину алтайского чиновника после «нагоняя» от губернатора 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Автомобиль главы администрации Рубцовска (Алтайский край) Дмитрия Фельдмана во время движения поразила молния. Местные жители назвали это небесной карой для чиновника, сообщил портал Аltapress.ru.
Известно, что инцидент произошел по дороге из Барнаула в Рубцовск, откуда Фельдман возвращался с конгресса муниципалитетов. Там незадолго до случившегося он получил знатный «нагоняй» от врио губернатора края Виктора Томенко. Глава региона раскритиковал работу местных властей по проблеме подтопления грунтовыми водами. Работу рубцовской мэрии Томенко назвал неэффективной лишил город новых финансовых вливаний, пока не увидит положительный результат освоения существующих траншей.
В результате удара молнии сам Фельдман не пострадал, однако его автомобиль вышел из строя и не мог продолжать путь. В Рубцовск его «подбросил» глава района Петр Афанасьев, которому было по пути: чиновник возвращался с того же конгресса.
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