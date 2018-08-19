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Российский мэр после разноса от губернатора пережил удар молнии
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Российский мэр после разноса от губернатора пережил удар молнии 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Молния ударила в автомобиль мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана на трассе Барнаул — Рубцовск. Об этом сообщает агентство «Банкфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, когда Фельдман возвращался с конгресса муниципальных образований Алтайского края. После удара молнии автомобиль получил серьезные повреждения, однако сам чиновник не пострадал. Домой его доставил глава Рубцовского района Петр Афанасьев, который также возвращался с конгресса.
Как отмечает агентство, накануне происшествия Фельдмана раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он остался недоволен освоением бюджета, выделенного для решения проблемы с подтоплением грунтовыми водами. По словам Томенко, рубцовские власти не получат денег, пока не появится результат от предыдущих вложений.
В сентябре 2016 года от удара молнии на одном из стадионов Рубцовска погиб 18-летний участник любительского футбольного матча. Молния ударила в ворота, рядом с которыми находились игроки. Всего электротравмы получили четыре человека.
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