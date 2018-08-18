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На отремонтированной Рахова перекрыли съезд с тротуара для маломобильных горожан
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На отремонтированной Рахова перекрыли съезд с тротуара для маломобильных горожан 

Свободные новости 57 минут назад
Фото: Свободные новости
Об этом сегодня, 18 августа, сообщили читатели ИА «Свободные новости».
По информации очевидцев, на перекрестке Рахова и Мичурина прямо на границе пандуса и проезжей части уложили бордюр, причем специально заниженная его часть сдвинута в сторону от спуска. Каким образом теперь будут пользоваться перегороженным пандусом маломобильные горожане — неизвестно.
Напомним, в июле улицу Рахова отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги». При этом на улице уже несколько раз вскрывалисвежеуложенный асфальт из-за постоянных прорывов коммуникаций. Также рядом с пересечением с улицей Московской на проезжей части проваливался асфальт и дыру не заделывали две недели.
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