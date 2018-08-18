Кричащие аксессуары отпугивают людей

Дорогие аксессуары могут быть не самым лучшим вариантом, если вы находитесь в поиске новых друзей. Когда дело доходит до знакомства, дорогие статусные вещи — роскошные автомобили, одежда и часы — могут лишь мешать. К такому выводу пришли исследователи в Мичиганском университете.

Результаты нового исследования заставляют предположить, что попытка эксплуатировать символы статуса в процессе установки новых отношений может сыграть плохую шутку с обладателем роскошных вещиц. На самом деле кричащие дорогие штучки отталкивают людей, а не привлекают.

News.ru/Александр Куров

«Часто мы думаем, что символы статуса — будь то роскошный автомобиль, например, BMW , фирменный кошелёк Prada или дорогие часы Rolex — сделают нас более социально привлекательными для других, — рассказывает ведущий автор исследования Стивен Гарсия из Мичиганского университета. — Однако наши исследования показали, что на самом деле они делают нас менее социально привлекательными».

В исследовании приняли участие 125 участников из богатого пригорода. Им были предложены социальные роли двух планов — «докладчика» или «оценщика».

«Докладчикам» надлежало выбрать между роскошным автомобилем и базовым автомобилем, чтобы поехать на свадьбу в формате openair, где они могли бы встретить новых друзей, а «оценщики» должны были решить, хотят ли они подружиться с незнакомыми людьми в автомобилях, и если да, то с кем именно.

Global Look Press/ dpa /Horst Ossinger

Почти две трети людей из первой группы решили появиться на свадьбе в роскошных автомобилях. Но эта стратегия привела к провалу: «оценщики» были холодны к персонажам, приехавшим на дорогих авто, проявляя при этом выраженный социальный интерес к тем, у кого был базовый автомобиль.

«Мы можем тратить миллиарды долларов на дорогие символы статуса, но в конечном счёте они лишь удерживают других от желания общаться с нами», — пришли к выводу исследователи.

В ходе исследования также выяснилось, что статусные вещицы негативно влияют и в случае формирования деловых и даже романтических отношений.

«Использование символов статуса может быть полезно для привлечения потенциальных деловых партнеров, но оно не даёт преимуществ перед нейтральными символами статуса», — рассказали психологи Национального университета Сингапура.