Нижегородец на «Ниве» кувыркнулся в кювет и повис на дереве. Эвакуатор не понадобился

— Это было в 6 километрах от штаба, — рассказал NN.RU Владимир. — Там было две дороги. Одна песчаная грунтовка, другая типа асфальтная, но в ямах, страшных рытвинах. Я ехал, объезжал ямки. Решил объехать одну ямку, а она была очень близко к обочине. Меня стащило, начало переворачивать. Я начал выкручивать сначала вправо. Но справа мне показалось — большой кювет и я поехал в левый… Начал влево руль крутить и машину начало заваливать. Перевернулся на бок, через крышу проскользил в кювет, уткнулся бампером в землю, получил по голове канистрой и успокоился. Заглушил мотор, убедился, что с экипажем все в порядке, начал эвакуацию. Оповестил штаб, что нужна помощь.

В машине с поисковиком ехала супруга. Не считая падения канистры на голову Владимира, на обоих — ни царапины. Спасли ремни безопасности.

— Ну еще в бок прилетел чемоданчик с инструментами, — уточнил парень.

— Очень много машин — почти каждая — останавливались, с прашивали, нужна ли помощь, все ли живы. Кто-то дернуть предлагал, но ко мне уже выехал из штаба Ваха и летел на помощь Пашка «Примус».

После того, как два внедорожника вытащили «Ниву» из кювета, она завелась и поехала.

— Если смотреть со стороны героев «Дороги ярости», то машина на ходу, — пошутил Владимир. — Когда я выехал с поисков, меня обогнал патруль, встал на горе и стоял ждал меня, чтобы уточнить, как она едет, что вообще случилось и все ли у меня хорошо. Не спросили ни документов, ничего. Спросили: «Как она едет?» Я говорю: «Ну, наша машина. Как-то едет…». По ходовой части я только тягу Панара я погнул…

Все основные повреждения касаются кузова: погнута передняя стойка, треснуло лобовое стекло, многочисленные вмятины. Восстанавливает машину Владимир сам.

— Кто же раненного коня на обочине бросает? Сейчас салон разобрал. Переднюю стойку вытянул. Сегодня буду или передом или задом заниматься, еще не решил.

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