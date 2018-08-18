«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять

Открывает выпуск Land Cruiser с номерами ААА, устроившийся на тротуаре.

А здесь целое собрание автомобилей с номерами ААА. «На площади Ленина за Краеведческим музеем, на тротуаре в пешеходной зоне», — сообщает читатель Дмитрий.

«Я как инвалид не мог припарковаться из-за этого хамья. Водитель, видя мою беспомощность, на замечание послал по матери. Пришлось кружить, и я вынужден был парковаться где-то на задворках. К первой машине претензий нет — знак «Инвалид» был на своём месте. А парковочных мест два», — наш читатель недоволен автомобилем « Рено » справа.

«Инвалиды головы кучкуются вместе на улице Степной, 25В. Висит знак «Парковка для инвалидов», и зона действия его. Сотрудник «Быстронома» сказал им о нарушении, но они остались на месте», — рассказывает Дмитрий.

«Сегодня вот не смогли зайти в собственный сад в калитку. Пришлось идти по газону, который завален какашками собачьими, потому что местные жители-собаководы ещё и собак на траве перед садом выгуливают. Детский сад 348, Горский. И новая рубрика «Купил мерседес — на мозг не хватило»», — острит читательница Мария.

«Пересечение Романова и Красного. Ещё и грязь на тротуар затащил», — недоволен читатель Константин.

Хотя бы одним колесом заехать на газон — это же «Прадо», покоритель бездорожья.

А этот «Прадо» примостился в зоне пешеходного перехода на Ватутина.

«Улица Восход. Мало того что заезжал по тротуару, так ещё и чуть не сбил коляску и двух пешеходов», — возмущается Юлия.

Длинный, но уместился в тенёк.

«Постоянная массовая парковка на газоне и растаскивание грязи около дома по адресу Белинского, 3», — рассказывает читатель Олег.

«Данная особа у дома на Гребенщикова, 10 частенько паркует своего «автогиганта» абы как», — ведёт наблюдение Дмитрий.

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