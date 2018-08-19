В Тверской области женщина с инсультом два дня дожидалась скорой помощи

3 августа жительнице деревни Черногубово Тверской области стало плохо. Очень. Женщина попыталась вызвать врачей, но те отмахнулись советом выпить валерьянки и анальгина.

На следующий день состояние женщины ухудшилось, снова вызвали скорую. Как ни странно, на этот раз медики приехали, причем довольно оперативно — минут через 40. Однако в госпитализации снова было отказано.

На третий день больная не смогла даже самостоятельно подняться с кровати. На этот раз скорую пришлось ждать уже 3 часа. «Объясняю ситуацию, снова повторяю всю симптоматику, снова говорю, что женщину нужно срочно передать в руки квалифицированных специалистов, — написал в соцсети ее супруг Александр Колесов . — Мне в ответ прямым текстом: „Никто к вам не поедет! Ждите местного доктора!“ — и трубку бросили».

После этого мужчина рискнул отвезти супругу в больницу самостоятельно. И как выяснилось, правильно сделал: врачи диагностировали инсульт и немедленно госпитализировали пациентку. Теперь, конечно, проводят всякие доследственные проверки, но от последствий неоказания медицинской помощи при инсульте женщину это ведь не спасет.

Зато наконец Минздрав все-таки обратит внимание на катастрофическую ситуацию с работой скорой в районе. Ведь местные жители неоднократно жаловались на то, что ждать карету скорой зачастую приходится столько, что… лучше и не ждать.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2018 под заголовком «Нескорая скорая».

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