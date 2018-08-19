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Вратарь «Кьево» Соррентино сломал нос после столкновения с Роналду и попал в больницу
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Вратарь «Кьево» Соррентино сломал нос после столкновения с Роналду и попал в больницу 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер веронского «Кьево» Стефано Соррентино попал в больницу после матча 1-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:3). Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на жену 39-летнего вратаря.
По данным издания, Соррентино получил травму в столкновении с Криштиану Роналду, в результате чего был заменён. Буквально через минуту «Ювентус» забил победный гол.
На фотографии, опубликованной в закрытом аккаунте супруги Соррентино, видно, что шея закреплена в одном положении при помощи специального устройства.
Сообщалось, что у вратаря были подозрения на черепно-мозговую травму, однако они не подтвердились.
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