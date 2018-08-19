Вратарь «Кьево» Соррентино сломал нос после столкновения с Роналду и попал в больницу

Голкипер веронского «Кьево» Стефано Соррентино попал в больницу после матча 1-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:3). Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на жену 39-летнего вратаря.

По данным издания, Соррентино получил травму в столкновении с Криштиану Роналду , в результате чего был заменён. Буквально через минуту «Ювентус» забил победный гол.

На фотографии, опубликованной в закрытом аккаунте супруги Соррентино, видно, что шея закреплена в одном положении при помощи специального устройства.

Сообщалось, что у вратаря были подозрения на черепно-мозговую травму, однако они не подтвердились.