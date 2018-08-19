Заблудившийся американец 6 дней ел пчел в лесу

Порой чтобы выжить, людям приходится совершать странные поступки, но цель оправдывает средства. Мэтью из штата Огайо очень любит приключения, но недавно 40-летний мужчина заблудился в лесу и чтобы выжить, ему пришлось употреблять не привычную пищу, в виде пчел. Смелый американец рассказал, что не взял с собой продукты потому, что планировал вернуться к вечеру, но судьба решила иначе. Утром он взял автомобиль у друзей, которых остановился и поехал к вулкану Сент-Хеленс. Друзья начали искать Мэтью уже вечером и на поиски отправилось большое количество спасателей, которые искали мужчину безрезультатно несколько дней подряд. Путешественника нашли только через четверо суток и он находился на значительном удалении от автомобиля. Мужчину доставили в больницу, хотя серьёзных травм у него не было. После того, как он немного отдохнул, то рассказал, что ему пришлось питаться ягодами и дикими пчелами. Это было вынужденной мерой из-за того, что он заблудился в лесу и не смог найти автомобиль.