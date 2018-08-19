Ещё
Заблудившийся американец 6 дней ел пчел в лесу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заблудившийся американец 6 дней ел пчел в лесу 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Порой чтобы выжить, людям приходится совершать странные поступки, но цель оправдывает средства. Мэтью из штата Огайо очень любит приключения, но недавно 40-летний мужчина заблудился в лесу и чтобы выжить, ему пришлось употреблять не привычную пищу, в виде пчел. Смелый американец рассказал, что не взял с собой продукты потому, что планировал вернуться к вечеру, но судьба решила иначе. Утром он взял автомобиль у друзей, которых остановился и поехал к вулкану Сент-Хеленс. Друзья начали искать Мэтью уже вечером и на поиски отправилось большое количество спасателей, которые искали мужчину безрезультатно несколько дней подряд. Путешественника нашли только через четверо суток и он находился на значительном удалении от автомобиля. Мужчину доставили в больницу, хотя серьёзных травм у него не было. После того, как он немного отдохнул, то рассказал, что ему пришлось питаться ягодами и дикими пчелами. Это было вынужденной мерой из-за того, что он заблудился в лесу и не смог найти автомобиль.
13 Новостей.ru: последние новости
В Техасе образовался ангел из облаков В Калининграде установили памятник огромному сому По всему миру автомобили врезаются в невидимые преграды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат за брата: Сократом и Аристотелем займутся в Москве75
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре5
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
ТОП-3 запрещенных видов автотюнинга от автоэкспертов
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение