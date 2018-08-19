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Заблудившийся в лесу американец шесть дней ел пчел
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Заблудившийся в лесу американец шесть дней ел пчел 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Американский турист из штата Огайо заблудился в лесу недалеко от вулкана Сент-Хеленс и на протяжении шести дней питался ягодами и пчелами, сообщает телеканал «360».
Мэтью Мэтени гостил у друзей, живущих в штате Вашингтон (США) недалеко от вулкана Сент-Хеленс. После того, как они ушли на работу, 40-летний Мэтени одолжил у них автомобиль и отправился к горе. Мужчина не взял в дорогу никакие припасы, потому что в его планах было обойти гору и вернуться обратно в тот же день. Единственной обувью, которую Мэтени захватил с собой, были вьетнамки.
Когда мужчина не вернулся, его друзья обратились к шерифу. На поиски Мэтени отправились вертолеты, беспилотники, а также около 30 спасателей со специально обученными собаками-ищейками. Поиски пропавшего туриста заняли несколько дней.
На второй день поисково-спасательных мероприятий был обнаружен автомобиль Мэтени. Еще через четыре дня был найден и сам турист. Он находился в лесу на расстоянии 3,2 километра от машины. Несмотря на отсутствие серьезных травм, он был доставлен в больницу на вертолете.
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