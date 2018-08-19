Туристка погибла от переохлаждения возле камчатского вулкана

Туристка из Барнаула погибла на Камчатке. Молодая женщина путешествовала в составе группы красноярского турклуба «Три коня», сообщает агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

«По предварительным данным, в субботу вечером по пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали, остальная группа ушла в сторону приюта «Камчатинтура» вместе с гидом», — говорится в сообщении.

Позднее одна из отставших женщин пришла самостоятельно в лагерь и попросила помощи для 34-летней туристке из Барнаула. Женщина, оставшаяся на маршруте, плохо себя чувствовала. Когда за ней вернулись, туристка была уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть, по предварительной версии — в результате переохлаждения.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ