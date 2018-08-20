Подростка убило током от опоры линии электропередач в Черемхово

Тело 17-летнего юноши нашли возле опоры линии электропередач, расположенной по переулку Недогарова в Черемхово. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает 20 августа пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ночью 18 августа молодой человек вместе с друзьями отдыхал у костра. Около шести часов утра он решил взобраться на опору линии электропередач, где на высоте 15 метров его ударило током и он упал на землю.

Семья юноши на учете в органах ПДН не стояла и характеризовалась положительно. Сейчас очевидцев произошедшего опрашивают, назначена судебно-медицинская экспертиза.