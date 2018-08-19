Молодой парень погиб на никелевом заводе в Норильске

24-летний уроженец Хакасии погиб в Норильске во время проведения ремонтных работ на заводе, сообщила интернет-газета «Хакасия».

Помещение предприятия закрыли еще два года назад. Сотрудники «Норильскникельремонта» сносили металлические конструкции в галерее плавильного цеха. Молодой рабочий резал угол стенки галереи, когда металлоконструкции внезапно рухнули вниз, и обломок стройматериала попал парню в голову.

Прибывшие на место врачи доставили его в больницу, однако он скончался по дороге в медучреждение.

Ведется расследование происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.