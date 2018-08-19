Велосипедиста, избившего прохожего после замечания, разыскивают в Магнитого

Велосипедиста, который ударил пешехода после замечания о неаккуратной езде, разыскивают в Магнитогорске, сообщает «Первый областной».

Как рассказали изданию родственники потерпевшего, конфликт произошёл 17 августа на улице Зелёный лог. Горожане утверждают, что вместе с отцом и матерью по улице шёл маленький ребёнок, на которого едва не наехал велосипедист, совершивший неудачный манёвр. На замечание отца семейства мужчина отреагировал агрессивно и полез в драку. Участников конфликта разняли прохожие, однако чуть позже, как утверждают родственники потерпевшего, велосипедист догнал их «с подмогой» и ударил отца ребёнка велосипедом по голове, а затем скрылся. Мужчина потерял сознание, на место вызвали медиков и полицейских.

Сейчас родственники пострадавшего мужчины и правоохранители разыскивают велосипедиста, а также свидетелей конфликта, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Одни заняли сторону потерпевших, вспомнив, что велосипедисты на тротуарах часто пугают пешеходов. Другие предположили, что замечание могло быть сделано в грубой форме, если вызвало столь агрессивную реакцию.