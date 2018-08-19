Ещё
Велосипедиста, избившего прохожего после замечания, разыскивают в Магнитого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велосипедиста, избившего прохожего после замечания, разыскивают в Магнитого 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Велосипедиста, который ударил пешехода после замечания о неаккуратной езде, разыскивают в Магнитогорске, сообщает «Первый областной».
Как рассказали изданию родственники потерпевшего, конфликт произошёл 17 августа на улице Зелёный лог. Горожане утверждают, что вместе с отцом и матерью по улице шёл маленький ребёнок, на которого едва не наехал велосипедист, совершивший неудачный манёвр. На замечание отца семейства мужчина отреагировал агрессивно и полез в драку. Участников конфликта разняли прохожие, однако чуть позже, как утверждают родственники потерпевшего, велосипедист догнал их «с подмогой» и ударил отца ребёнка велосипедом по голове, а затем скрылся. Мужчина потерял сознание, на место вызвали медиков и полицейских.
Сейчас родственники пострадавшего мужчины и правоохранители разыскивают велосипедиста, а также свидетелей конфликта, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Инцидент вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Одни заняли сторону потерпевших, вспомнив, что велосипедисты на тротуарах часто пугают пешеходов. Другие предположили, что замечание могло быть сделано в грубой форме, если вызвало столь агрессивную реакцию.
АиФ: последние новости
Под Троицком задержали коровьи шкуры из Казахстана В Чебаркуле повара затянуло в электромясорубку Челябинцы выступили против возведения «виселиц» за 100 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда4
Брат за брата: Сократом и Аристотелем займутся в Москве75
ТОП-3 запрещенных видов автотюнинга от автоэкспертов2
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение