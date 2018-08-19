Мотоциклетный кросс в Верее: пришло более 1000 человек

Полторы сотни человек решили принять участие в межрегиональных соревнованиях по мотокроссу памяти полковника ФСБ Юрия Торшина в Верее, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ожидается, что мероприятие получит традиционный характер.

В мотоциклетном кроссе приняли участие более 150 человек в возрасте от 6 до 59 лет. Большинство участников проживают в Центральном Федеральном округе. Гостей пришло более 1000 человек. Гонка стартовала со взмаха руки вдовы Юрия Торшина.

Мероприятие подобного плана проводилось в Верее впервые.

Юрий Торшин — офицер ФСБ России. Был на войне в Афганистане, на Северном Кавказе и в прочих горячих точках бывшего Советского Союза. Участвовал в операции «Норд-Ост» и освобождал детей в Беслане. Погиб 11 сентября 2016 года в ДТП, во время мотопробега на трассе Моздок — Кизляр.