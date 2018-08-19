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Мотоциклетный кросс в Верее: пришло более 1000 человек
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Мотоциклетный кросс в Верее: пришло более 1000 человек 

Вести Подмосковья 1 час назад
Полторы сотни человек решили принять участие в межрегиональных соревнованиях по мотокроссу памяти полковника ФСБ Юрия Торшина в Верее, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Ожидается, что мероприятие получит традиционный характер.
В мотоциклетном кроссе приняли участие более 150 человек в возрасте от 6 до 59 лет. Большинство участников проживают в Центральном Федеральном округе. Гостей пришло более 1000 человек. Гонка стартовала со взмаха руки вдовы Юрия Торшина.
Мероприятие подобного плана проводилось в Верее впервые.
Юрий Торшин — офицер ФСБ России. Был на войне в Афганистане, на Северном Кавказе и в прочих горячих точках бывшего Советского Союза. Участвовал в операции «Норд-Ост» и освобождал детей в Беслане. Погиб 11 сентября 2016 года в ДТП, во время мотопробега на трассе Моздок — Кизляр.
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