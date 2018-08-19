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На стройке в Саратове опрокинулся тягач с тяжелой техникой
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На стройке в Саратове опрокинулся тягач с тяжелой техникой 

Свободные новости 36 минут назад
Фото: Свободные новости
На улице Гришаева в саратовском поселке Солнечный опрокинулся прицеп тягача со стоящей на нем тяжелой строительной техникой.
Фотографии, зафиксировавшие ЧП на стройплощадке, вчера, 18 августа, опубликовал в группе «Саратов онлайн» пользователь Влад Шепелев.
Как видно на фото, при движении прицеп тягача потерял равновесие и опрокинулся на левый бок. На нем в это время находилась гусеничная строительная техника, предположительно, частично разобранная сваебойная машина или экскаватор. Очевидец также запечатлел, как строители пытаются поставить установку на гусеницы с помощью экскаватора.
В комментариях к посту один из участников дискуссии предположил, что ЧП произошло из-за того, что строители не заблокировали поворотный механизм гусеничной установки. В итоге центр тяжести 20-тонного противовеса сместился на бок и увлек за собой прицеп.
«Такое часто бывает из за спешки. Бульдозером чуть потянуть — он повернется и встанет опять как был. Тут работы на пять минут, если голова работает у рабочих», — резюмировал пользователь соцсети.
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