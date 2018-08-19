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Ненавидящий цифры ростовчанин срывает номера с припаркованных автомобилей
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Ненавидящий цифры ростовчанин срывает номера с припаркованных автомобилей 

Деловое сообщество 1 час назад
Видео автовредителя, срывающего номера у припаркованных авто попало в социальные сети. Мужчина под покровом ночи с мясом выдирает госномера не приглянувшихся ему авто. Не ради наживы, таблички он просто отбрасывает в сторону.
Ростовчане гадают, что же побудило мужчину на этот акт агрессии? Может быть он ненавидит цифры? Или машины мешали ему пройти? «Может за тонировку снимает?», «Животное обыкновенное, синее, часто встречается после 22:00 во всех дворах страны» — комментируют они.
https://youtu.be/7mQR_pP1tiI
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