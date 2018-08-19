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ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о временном закрытие движения
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ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о временном закрытие движения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ремонтные работы будут вестись на автодороге «Подъезд к МАПП „Вяртсиля“. ФКУ Упрдор „Кола“ информирует, что с 20 по 24 августа в период с 11:00 до 13:00 на участке капитального ремонта автодороги „Подъезд к МАПП „Вяртсиля“ в Сортавальском районе Республики Карелия с 4 по 6 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
Управление просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ,
— говорится в сообщение. По материалам: ptzgovorit.ru
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