ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о временном закрытие движения

Ремонтные работы будут вестись на автодороге «Подъезд к МАПП „Вяртсиля“. ФКУ Упрдор „Кола“ информирует, что с 20 по 24 августа в период с 11:00 до 13:00 на участке капитального ремонта автодороги „Подъезд к МАПП „Вяртсиля“ в Сортавальском районе Республики Карелия с 4 по 6 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Управление просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ,