Маршрутка-коптильня травит ростовчан

Видео маршрутки, изрыгающей черный дым на дорогу, опубликовал ростовчанин в соцсетях. Даже следуюя за ней в личном авто он задыхался от ужасного выхлопа, что же чувтсвуют пассажиры в салоне? «Есть такая маршрутка №83 номер А 679 УК, у которой черный дым из трубы валит, как из паровоза. Этот едкий дым попадает в салон и пассажиры этим дышат. Кто дал разрешение на выпуск данного транспортного средства на выпуск из гаража?» — удивлялся ростовчанин.

Ростовчан подобным не удивишь. Ржавые, дырявые, отвратительно грязные маршрутки на дорогах донской столицы привычны. «Она на масле от Макдональдса едет», «Она на дедовском самогоне едет» — смеются они.

https://youtu.be/fyjFGTqoPVA